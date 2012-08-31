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债券 | 2012年 8月 31日 星期五 12:09 BJT

〔基金产业〕对冲基金认为法国公债收益率应向区内二线国家水平靠拢

路透伦敦8月30日电---对冲基金的看法不同于市场普遍观点,押注法国公债的超低收益率(殖利率)无法维持,因其认为法国低迷的经济表现与新政府推行的政策,最终将会迫使其借贷成本升高.

尽管法国债台高筑,但投资者今年总体上还是将法国当作核心欧元区经济体对待.因此该国公债收益率基本上仍跟随德债走势,而未与意大利或西班牙公债为伍.

不过许多宏观基金现在认为,法国公债收益率无法守在20多年来最低的水平附近,毕竟该国经济正濒临衰退.

这些基金还质疑法国总统奥朗德推行的各项政策,包括对富人加税和降低部分工人退休年龄至60岁.这些政策可能导致政府税收减少,从而加剧法国福利体系承受的压力并损及该国信用等级.

"市场似乎将法国视为避险之地,但我们却认为法国公债收益率应当向意大利和西班牙收益率水平靠拢,而非与德国看齐."Noster Capital合伙人Pedro de Noronha指出.

法国两年期公债收益率FR2YT=TWEB周四降至0.17%,较德国两年期公债收益率DE2YT=TWEB仅高出0.19个基点,去年年底水平为0.6%.意大利IT2YT=TWEB和西班牙ES2YT=TWEB两年期公债收益率分别为3.04%和3.64%.

与此同时,法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB已降至2.14%,较去年年底水平低约100个基点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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