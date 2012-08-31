〔基金产业〕对冲基金认为法国公债收益率应向区内二线国家水平靠拢

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦8月30日电---对冲基金的看法不同于市场普遍观点,押注法国公债的超低收益率(殖利率)无法维持,因其认为法国低迷的经济表现与新政府推行的政策,最终将会迫使其借贷成本升高.
尽管法国债台高筑,但投资者今年总体上还是将法国当作核心欧元区经济体对待.因此该国公债收益率基本上仍跟随德债走势,而未与意大利或西班牙公债为伍.
不过许多宏观基金现在认为,法国公债收益率无法守在20多年来最低的水平附近,毕竟该国经济正濒临衰退.
这些基金还质疑法国总统奥朗德推行的各项政策,包括对富人加税和降低部分工人退休年龄至60岁.这些政策可能导致政府税收减少,从而加剧法国福利体系承受的压力并损及该国信用等级.
"市场似乎将法国视为避险之地,但我们却认为法国公债收益率应当向意大利和西班牙收益率水平靠拢,而非与德国看齐."Noster Capital合伙人Pedro de Noronha指出.
法国两年期公债收益率FR2YT=TWEB周四降至0.17%,较德国两年期公债收益率DE2YT=TWEB仅高出0.19个基点,去年年底水平为0.6%.意大利IT2YT=TWEB和西班牙ES2YT=TWEB两年期公债收益率分别为3.04%和3.64%.
与此同时,法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB已降至2.14%,较去年年底水平低约100个基点.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透北京2月22日 - 中国河南济源农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有375家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,865亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透上海2月22日 - 中国铁路总公司周三公告，将于周四(23日)招标发行200亿元人民币的固息铁路建设债券，期限三年。此为自中债登有数据以来该类债券首次出现三年期品种。 近一段时间以来，延续铁道部作为发行主体的铁路总公司所发企业债，期限多为10年至20年之间，最长30年，此前发行的较短期限有五年和七年。 铁路总公司明日招标的债券为今年第一期，采用单一利率(荷兰式)招标方式，票面利率为公告日前五个工作日一年期Shibor算术平均数加上基本利差，招标利率区间为3.30%-4.30%。 该期债具体招标时间为2月23日上午10:00-11:00，缴款截止日2月24日。铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。牵头主承销商为国开证券和农业银行，联合主承销商包括建行、中银国际证券、国泰君安证券和西南证券。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况如下(发行量单位：亿元)： 10年期 20年期