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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 12:38 BJT

〔路透基点〕台湾大成食品5,000万美元定期贷款案启动--RLPC

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,渣打银行已展开筹组香港上市企业大成食品(亚洲)有限公司的5,000万美元三年期定期贷款.

这笔子弹式的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.

受邀银行需承贷至少1,500万美元,含全部费用的价码为195个基点,费用为75个基点,享有委托主办行和额度分配行头衔.

筹得款项将用于在中国的资本开支.

借款方为台湾大成集团的子公司,生产鸡肉、加工食品和动物饲料.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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