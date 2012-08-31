〔路透基点〕台湾大成食品5,000万美元定期贷款案启动--RLPC

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,渣打银行已展开筹组香港上市企业大成食品(亚洲)有限公司的5,000万美元三年期定期贷款.
这笔子弹式的贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.
受邀银行需承贷至少1,500万美元,含全部费用的价码为195个基点,费用为75个基点,享有委托主办行和额度分配行头衔.
筹得款项将用于在中国的资本开支.
借款方为台湾大成集团的子公司,生产鸡肉、加工食品和动物饲料.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。