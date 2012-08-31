〔路透调查〕欧洲基金经理增持股票和欧元区资产,股票比重重回首位

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦8月30日电---周四公布的路透调查显示,欧洲基金经理人8月增加股票持仓,削减避险的美国债券和现金持仓,因关于欧洲央行采取行动对抗危机的预期升温,欧元区资产从这种转变中获益.
根据路透月度调查,受访的21名欧陆资产经理人8月平均将股票仓位增加近3个百分点至43.7%,资产配置比例重回首位.此前欧洲央行总裁德拉吉在7月承诺,将"竭尽全力"拯救欧元.
在德拉吉发表上述言论前,7月基金经理的股票持仓降至近10年低位,在所有资产配置中的比重退居债券之后.目前比重仍远低于一年半之前的50%.
Allianz Global Investors策略师Stefan Rondorf表示,基金经理增持股票并减持现金归因于包括德拉吉言论在内的政治和经济形势进展.但他警告称,若欧洲央行未能坚持到底,则存在令人失望的可能.
对欧元区股票和债券的持仓跳升至3月以来最高,比重分别为26.8%和54.6%,受益于市场高度预期欧央行将采取更多行动.
这项调查在8月15日-28日进行,对问题作出回复的17位基金经理中有12位表示,德拉吉的言论改变了他们对欧元区危机和欧元区债券的看法,16位预计欧央行将在年底前购买西班牙和意大利债券.
不过,对欧元区资产的配置比重仍远低于债务危机前的水准,当时股票和债券仓位分别为逾40%和70%.
基金经理称,未来最大风险与欧债危机相关,所有焦点放在欧央行9月6日政策会议,以及德国宪法法院9月12日就欧元区永久救助基金的合法性作出裁决.
基金经理人8月削减现金持仓至10.3%,为4月以来最低,但仍处于历史较高水准.
他们还增持了英国和日本股票仓位,同时削减对其他亚洲股市的投资.
政府证券在债券投资组合中的比重降至5月以来最低,资产配置主要转向增持投资级别公司债.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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