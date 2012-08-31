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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 11:38 BJT

〔日本股市〕早盘跌逾1%,全球经济放缓令本地市场压力增大

路透东京8月31日电---日本股市周五早盘滑至两周低点,因与中国和资源相关的个股继续承压.夏普股价大跌,因投资者在等待台湾鸿海与之合作的消息时变得越来越不耐烦.

对于美联储出台进一步刺激举措的期望亦降温,促使日经指数.N225击破位于8,930.54点的25日移动均线,跌1.1%至8,884.21点.

夏普挫跌9.3%,此前鸿海(2317.TW)董事长郭台铭于周四离开日本,并未宣布进一步购买夏普股权的消息.[ID:nSB1753738]

东证股价指数.TOPX下滑1%报736.23点.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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