〔日本股市〕早盘跌逾1%,全球经济放缓令本地市场压力增大

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京8月31日电---日本股市周五早盘滑至两周低点,因与中国和资源相关的个股继续承压.夏普股价大跌,因投资者在等待台湾鸿海与之合作的消息时变得越来越不耐烦.
对于美联储出台进一步刺激举措的期望亦降温,促使日经指数.N225击破位于8,930.54点的25日移动均线,跌1.1%至8,884.21点.
夏普挫跌9.3%,此前鸿海(2317.TW)董事长郭台铭于周四离开日本,并未宣布进一步购买夏普股权的消息.[ID:nSB1753738]
东证股价指数.TOPX下滑1%报736.23点.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。