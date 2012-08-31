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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 11:43 BJT

《全球市场》亚股跌至四周低点,稍晚贝南克将发表讲话

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数刷新四周低点,日经指数触及两周低位

* 欧元兑美元持坚,美元兑日圆回落

* 澳元兑美元盘旋在五周低点附近

路透东京8月31日电---亚股周五跌至四周低点,因投资者对美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克会暗示推出更多货币刺激政策的预期回落.贝南克今日稍晚将在央行年会上发表讲话.

年会将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开,随后美联储将于9月12-13日召开政策会议.市场观点不一,不确定美联储是否会祭出更多刺激措施,也不肯定如果推出新措施,会是量化宽松还是其它行动.

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