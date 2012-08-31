〔中国债市动态〕现券收益率稳中趋升,若资金面成本僵持将挟制市场表现

路透北京8月31日电---中国银行间债市周五早盘现券仍难摆脱近期的萎靡不振,收益率稳中趋升.公开市场逆回购操作或常态化,除熨平短期流动性波动外,当前逆回购利率已成二级市场资金定价重要影响因素,未来若不见回落致资金成本僵持,势必限制现券表现.

"(现券)跟昨天比变化不大."华北一银行交易员称,"我觉得(短期影响因素)可能主要就是资金面了,毕竟季末压力在那."

她并指出,公开市场7天和14天期逆回购中标利率最近都没有明显下调,特别是7天对市场的引导作用比较明显.如果逆回购利率能有所回落,带动二级市场资金成本下滑,肯定有助于债市,不过从这几周的操作看,逆回购利率好像没有大幅下调的意愿.

上海一银行交易员则表示,"上旬还是要看基本面数据,这很关键."

中国将于周六(9月1日)公布8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.

二级市场上剩余期限约4.466年的固息国债120003券最新双边收益率报价tCN120003=CFXM为3.0899%/3.0750%,上日末笔为3.0800%/3.0500%;剩余期限0.447年的固息国债120002券最新双边收益率报价tCN120002=CFXM为2.5497%/2.5497%,上日末笔为2.5400%/2.5301%.(完)