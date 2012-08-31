〔中国债市动态〕现券收益率稳中趋升,若资金面成本僵持将挟制市场表现

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---中国银行间债市周五早盘现券仍难摆脱近期的萎靡不振,收益率稳中趋升.公开市场逆回购操作或常态化,除熨平短期流动性波动外,当前逆回购利率已成二级市场资金定价重要影响因素,未来若不见回落致资金成本僵持,势必限制现券表现.
"(现券)跟昨天比变化不大."华北一银行交易员称,"我觉得(短期影响因素)可能主要就是资金面了,毕竟季末压力在那."
她并指出,公开市场7天和14天期逆回购中标利率最近都没有明显下调,特别是7天对市场的引导作用比较明显.如果逆回购利率能有所回落,带动二级市场资金成本下滑,肯定有助于债市,不过从这几周的操作看,逆回购利率好像没有大幅下调的意愿.
上海一银行交易员则表示,"上旬还是要看基本面数据,这很关键."
中国将于周六(9月1日)公布8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI.
二级市场上剩余期限约4.466年的固息国债120003券最新双边收益率报价tCN120003=CFXM为3.0899%/3.0750%,上日末笔为3.0800%/3.0500%;剩余期限0.447年的固息国债120002券最新双边收益率报价tCN120002=CFXM为2.5497%/2.5497%,上日末笔为2.5400%/2.5301%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
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