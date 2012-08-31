〔中国货币市场〕月末资金宽松隔夜向2%低位靠拢,与七天期点差扩逾140bp

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海8月31日电---8月最后一个交易日,中国银行间市场资金依旧宽松,早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜品种跌逾30基点(bp),向2%低位靠拢,与七天期品种的点差亦扩至逾140bp高点.
交易员认为,流动性宽松为七天回购继续下行提供一定空间,但若公开市场同期限逆回购利率没有变化,未来跌幅将受限.而隔夜品种探至阶段低位后,机构供给愿意受抑,与七天点差继续扩大的阻力或渐增.
隔夜质押式回购CN1DRP=CFXS全日加权利率最近一次接近2%水平还是在6月5日的2.0038%;与七天期点差的最近高点为1月30日的近150bp.据路透统计,近一年以来,隔夜和七天加权回购利率点差在40-80bp区间较为集中.
北京一券商交易员称,今天作为8月最后一个交易日,市场流动性依旧宽松,主要回购利率普降.但融出资金结构方面,多数机构"在出七天,隔夜的太低都不太愿意出."
她并表示,公开市场七天期逆回购中标利率对二级市场的影响渐大,若其不发生变化,同期质押式回购利率难随隔夜品种大跌,这对隔夜的走势也形成一定牵制.当然,也不排除资金持续宽松,逆回购中标利率随之下行的情况出现,一切还要观察下周公开市场操作的情况而定.
本周公开市场共进行了1,650亿元的逆回购操作,其中七天期品种中标利率持稳在3.40%,14天期品种周二下跌5bp至3.55%,周四并持平于同样水平.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0739 2.3921 -31.82 3,343.96
七天CN7DRP=CFXS 3.5146 3.6013 -8.67 281.71
14天CN14DRP=CFXS 3.4465 3.5852 -13.87 35.13
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.0886 2.4005 -31.19 891.12
七天CHICNY7D=CFXS 3.5482 3.6403 -9.21 54.40
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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