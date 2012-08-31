〔中国货币市场〕月末资金宽松隔夜向2%低位靠拢,与七天期点差扩逾140bp

路透上海8月31日电---8月最后一个交易日,中国银行间市场资金依旧宽松,早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜品种跌逾30基点(bp),向2%低位靠拢,与七天期品种的点差亦扩至逾140bp高点.

交易员认为,流动性宽松为七天回购继续下行提供一定空间,但若公开市场同期限逆回购利率没有变化,未来跌幅将受限.而隔夜品种探至阶段低位后,机构供给愿意受抑,与七天点差继续扩大的阻力或渐增.

隔夜质押式回购CN1DRP=CFXS全日加权利率最近一次接近2%水平还是在6月5日的2.0038%;与七天期点差的最近高点为1月30日的近150bp.据路透统计,近一年以来,隔夜和七天加权回购利率点差在40-80bp区间较为集中.

北京一券商交易员称,今天作为8月最后一个交易日,市场流动性依旧宽松,主要回购利率普降.但融出资金结构方面,多数机构"在出七天,隔夜的太低都不太愿意出."

她并表示,公开市场七天期逆回购中标利率对二级市场的影响渐大,若其不发生变化,同期质押式回购利率难随隔夜品种大跌,这对隔夜的走势也形成一定牵制.当然,也不排除资金持续宽松,逆回购中标利率随之下行的情况出现,一切还要观察下周公开市场操作的情况而定.

本周公开市场共进行了1,650亿元的逆回购操作,其中七天期品种中标利率持稳在3.40%,14天期品种周二下跌5bp至3.55%,周四并持平于同样水平.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.0739 2.3921 -31.82 3,343.96

七天CN7DRP=CFXS 3.5146 3.6013 -8.67 281.71

14天CN14DRP=CFXS 3.4465 3.5852 -13.87 35.13

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.0886 2.4005 -31.19 891.12

七天CHICNY7D=CFXS 3.5482 3.6403 -9.21 54.40

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