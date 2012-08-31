〔东京汇市〕欧元接近本周低点,市场等候美联储采取行动

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 外界对贝南克在杰克森霍尔明确表示将推QE3的预期降温
* 市场对欧洲形势仍感到担忧,股市下跌
* 日圆对疲弱的日本工业生产数据几无反应
* 澳元处于一个月低点,仅略高于一目均衡支撑位
路透东京8月31日电---欧元/美元周五亚洲交易时段早盘徘徊在本周低点附近,因市场紧张等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在周五稍晚的讲话,看他是否暗示很快祭出货币刺激政策.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。