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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 12:32 BJT

〔日本财政〕政府即将无钱可用,考虑冻结部分公共开支

路透东京8月31日电---日本政府周五提出暂时冻结中央政府部分支出的计划,因到10月政府资金有可能用尽,而反对党阻挠赤字融资法案的通过,试图以此迫使首相野田佳彦举行提前选举.

日本议会出现的僵局令投资者越发担心,这个全球第三大经济体正在驶向"财政悬崖".

"政府资金告罄并非编造的故事,而是实实在在的威胁,"财务大臣安住淳在记者会上表示.他怀着最后一线希望呼吁反对党进行合作,让法案获得通过.

"如果法案不能通过,会给市场留下日本财政管理极不稳定的印象,"他说.

财务省周五表示,如果该法案不能在本周结束的议会当前会期获得通过,政府将开始冻结或削减部分开支,以尽力推迟财政资金告罄.

财务省表示,若政府削减部分开支,未偿还公债的还本付息将不受影响,因这部分资金将全部以专项拨备支应.

除警察,国家安全和救灾等严重影响公众民生的项目外,其它一切政府开支都有可能被冻结.

财务省还表示,在法案获得议会通过之前,对地方政府和国立大学的补贴将削减为原计划的一半.(完)

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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