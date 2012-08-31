〔日本财政〕政府即将无钱可用,考虑冻结部分公共开支

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透东京8月31日电---日本政府周五提出暂时冻结中央政府部分支出的计划,因到10月政府资金有可能用尽,而反对党阻挠赤字融资法案的通过,试图以此迫使首相野田佳彦举行提前选举.
日本议会出现的僵局令投资者越发担心,这个全球第三大经济体正在驶向"财政悬崖".
"政府资金告罄并非编造的故事,而是实实在在的威胁,"财务大臣安住淳在记者会上表示.他怀着最后一线希望呼吁反对党进行合作,让法案获得通过.
"如果法案不能通过,会给市场留下日本财政管理极不稳定的印象,"他说.
财务省周五表示,如果该法案不能在本周结束的议会当前会期获得通过,政府将开始冻结或削减部分开支,以尽力推迟财政资金告罄.
财务省表示,若政府削减部分开支,未偿还公债的还本付息将不受影响,因这部分资金将全部以专项拨备支应.
除警察,国家安全和救灾等严重影响公众民生的项目外,其它一切政府开支都有可能被冻结.
财务省还表示,在法案获得议会通过之前,对地方政府和国立大学的补贴将削减为原计划的一半.(完)
--编译 郑茵;审校 艾茂林
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12