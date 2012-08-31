〔中国汇市〕人民币早盘窄幅震荡,市场关注美联储主席贝南克讲话

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 人民币早盘窄幅震荡
* 欧元接近本周低点,中间价小幅低开
* 市场关注周末美联储主席贝南克讲话
路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘窄幅震荡,未改稳定市况.国际欧元接近本周低点,中间价仅跟随小幅低开,市场亟待从周末美联储主席贝南克讲话中嗅出方向.
交易员表示,在贝南克讲话前市场表现谨慎.而美元指数也处于"分水岭",如贝南克的讲话未有暗示推出QE3(第三轮量化宽松)的进一步可能,料美元走强的概率十分大;反之则美元将迎来一波跌势.
上海一银行交易员认为,虽然中国国内人民币和美元的博弈受到外盘美元影响较大,但央行使用中间价调节即期汇价的意味仍在.从近期欧元大幅波动后,中间价仍维持稳定就能看出来.
"感觉央行设定的中间价,现在仅在方向上反应美指的波动,但在波动量上却少之又少,...感觉(中间价)6.34是央行的合意范围."他称.
北京时间11:38,人民币兑美元即期报6.3484元,上日收报6.3496元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3449元,上日报6.3435元.
上述交易员还指出,前期美元连续上涨时段,大量企业选择囤积美元,造成美元境内流动性过于充裕.近期美指走势相对迷离后,大量结汇需求逐渐释放,对境内美元走强形成压力.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4510/60,上日尾盘为6.4508.
北京时间11:49,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3520/50元,上一交易日尾盘报6.3557元.
东京汇市欧元/美元周五亚洲交易时段早盘徘徊在本周低点附近,因市场紧张等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话,就是否很快出台货币刺激政策给出暗示.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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