〔中国汇市〕人民币早盘窄幅震荡,市场关注美联储主席贝南克讲话

* 人民币早盘窄幅震荡

* 欧元接近本周低点,中间价小幅低开

* 市场关注周末美联储主席贝南克讲话

路透上海8月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘窄幅震荡,未改稳定市况.国际欧元接近本周低点,中间价仅跟随小幅低开,市场亟待从周末美联储主席贝南克讲话中嗅出方向.

交易员表示,在贝南克讲话前市场表现谨慎.而美元指数也处于"分水岭",如贝南克的讲话未有暗示推出QE3(第三轮量化宽松)的进一步可能,料美元走强的概率十分大;反之则美元将迎来一波跌势.

上海一银行交易员认为,虽然中国国内人民币和美元的博弈受到外盘美元影响较大,但央行使用中间价调节即期汇价的意味仍在.从近期欧元大幅波动后,中间价仍维持稳定就能看出来.

"感觉央行设定的中间价,现在仅在方向上反应美指的波动,但在波动量上却少之又少,...感觉(中间价)6.34是央行的合意范围."他称.

北京时间11:38,人民币兑美元即期报6.3484元,上日收报6.3496元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3449元,上日报6.3435元.

上述交易员还指出,前期美元连续上涨时段,大量企业选择囤积美元,造成美元境内流动性过于充裕.近期美指走势相对迷离后,大量结汇需求逐渐释放,对境内美元走强形成压力.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4510/60,上日尾盘为6.4508.

北京时间11:49,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3520/50元,上一交易日尾盘报6.3557元.

东京汇市欧元/美元周五亚洲交易时段早盘徘徊在本周低点附近,因市场紧张等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话,就是否很快出台货币刺激政策给出暗示.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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