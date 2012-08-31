〔东京美债〕10年期公债持稳,静待美联储主席贝南克讲话

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡8月31日电---美国10年期公债周五在亚洲市场持稳,投资者静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在今日晚些时候讲话时,会否暗示启动另一轮购债计划.
投资者期待贝南克的讲话提供如下线索:美联储推出新购债计划的可能性多大,以及下个月美联储是否会采取此类行动.
"我们认为他将不会明确谈论进一步的货币宽松举措,"Barclays Securities的策略师Shinichiro Kadota说.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。