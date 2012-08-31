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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 12:15 BJT

〔东京美债〕10年期公债持稳,静待美联储主席贝南克讲话

路透新加坡8月31日电---美国10年期公债周五在亚洲市场持稳,投资者静待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在今日晚些时候讲话时,会否暗示启动另一轮购债计划.

投资者期待贝南克的讲话提供如下线索:美联储推出新购债计划的可能性多大,以及下个月美联储是否会采取此类行动.

"我们认为他将不会明确谈论进一步的货币宽松举措,"Barclays Securities的策略师Shinichiro Kadota说.

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