〔中国数据〕8月官方制造业PMI降至49.2,九个月来首次跌破荣枯分水岭

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京9月1日电---中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,为九个月来首次降至50下方,略高于去年11月份触及的低点49.
中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周六发布新闻稿并称,8月PMI中的生产指数由上月的51.8降低至50.9,在11个分项指数中唯一高于50的荣枯线.
制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.
下表为各月制造业采购经理指数(PMI):
________________2012年________________ ___________2011年________________
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
PMI(%) 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。