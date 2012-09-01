〔中国数据〕8月官方制造业PMI降至49.2,九个月来首次跌破荣枯分水岭

路透北京9月1日电---中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至49.2,明显低于此前路透预估中值50.0,为九个月来首次降至50下方,略高于去年11月份触及的低点49.

中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周六发布新闻稿并称,8月PMI中的生产指数由上月的51.8降低至50.9,在11个分项指数中唯一高于50的荣枯线.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________2012年________________ ___________2011年________________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9