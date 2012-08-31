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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:16 BJT

〔日本数据〕7月房屋开工较上年同期下降9.6%,建筑订单同比增8%

路透东京8月31日电---日本国土交通省周五公布,该国7月房屋开工较上年同期下降9.6%.

50家大型建筑公司7月接到的建筑订单较上年同期增加8.0%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here) (完)

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--编译 张若琪;审校 白云

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