〔路透基点〕九家银行签署正隆42亿台币的五年期循环贷款--RLPC

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,九家银行在8月23日签署了纸业制造商正隆股份有限公司的42亿台币(1.403亿美元)五年期循环贷款案,本案最初规模为40亿台币.

彰化商业银行和第一商业银行各自承贷6亿台币,享有委托主办行和额度分配行头衔.台湾合作金库为代理行,承贷10亿台币.

参与贷款银行的还包括:台湾土地银行(4亿台币)、台湾农业银行(3.5亿台币)、玉山商业银行(3.5亿台币)、华南商业银行(3.5亿台币)、元大商业银行(3.5亿台币)和台湾中小企业银行(2亿台币).

一如先前报导,贷款利率为较次级市场商业票据利率加码60个基点,税前最低利率为1.6%.委托主办行含全部费用的价码为63个基点,费用为15个基点.

若提取资金低于60%,另有15个基点的承诺费.

财务条款包括:最低流动比率为1倍,最低有形资产净值比率为40%,最低利息覆盖率为2.25倍.

所筹资金将用于再融资和营运资本.

2011年5月,正隆签订了一笔16亿台币的三年期票券发行融资,包括A部分3亿台币和B部分13亿台币,利率分别为较较次级市场商业票据利率加码60个基点和55个基点.(完)