〔路透基点〕九家银行签署正隆42亿台币的五年期循环贷款--RLPC

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,九家银行在8月23日签署了纸业制造商正隆股份有限公司的42亿台币(1.403亿美元)五年期循环贷款案,本案最初规模为40亿台币.
彰化商业银行和第一商业银行各自承贷6亿台币,享有委托主办行和额度分配行头衔.台湾合作金库为代理行,承贷10亿台币.
参与贷款银行的还包括:台湾土地银行(4亿台币)、台湾农业银行(3.5亿台币)、玉山商业银行(3.5亿台币)、华南商业银行(3.5亿台币)、元大商业银行(3.5亿台币)和台湾中小企业银行(2亿台币).
一如先前报导,贷款利率为较次级市场商业票据利率加码60个基点,税前最低利率为1.6%.委托主办行含全部费用的价码为63个基点,费用为15个基点.
若提取资金低于60%,另有15个基点的承诺费.
财务条款包括:最低流动比率为1倍,最低有形资产净值比率为40%,最低利息覆盖率为2.25倍.
所筹资金将用于再融资和营运资本.
2011年5月,正隆签订了一笔16亿台币的三年期票券发行融资,包括A部分3亿台币和B部分13亿台币,利率分别为较较次级市场商业票据利率加码60个基点和55个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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