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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:10 BJT

〔印尼经济〕央行总裁预计8月通胀年率为4.5%,称将继续干预汇市

路透雅加达8月31日电---印尼央行总裁Darmin Nasution周五表示,该央行预计8月通胀年率将为4.5%,月率将介于0.7-0.8%.

他称,印尼卢比走跌是受累于美元走强,而非受国内经济基本面影响,该央行将继续干预外汇市场以支持卢比.(完)

--编译 许娜; 审校 隋芬

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