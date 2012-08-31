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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 14:12 BJT

〔英国数据〕8月房价较前月升1.3%,创逾两年半来最大涨幅-Nationwide

路透伦敦8月31日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周五公布,英国8月房价按月升幅创逾两年半来最大,与整体上低迷的房市和宏观经济形成鲜明的反差.

Nationwide公布,8月房价较前月上涨1.3%,7月则下修为跌0.8%.8月房价较上年同期下降0.7%,路透预估则为下降2.2%.

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