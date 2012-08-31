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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 14:07 BJT

〔表格〕德国7月实质零售销售意外较前月下滑0.9%,较上年同期下滑1.0%

路透柏林8月31日电---德国联邦统计局周五公布,德国7月实质零售销售初值为较前月下滑0.9%,较上年同期下滑1.0%.

以下为数据细节(%):

零售销售 12年7月 12年6月 11年7月

月变动率(实质) -0.9 +0.5 +0.3

年变动率(实质) -1.3 +0.7 +0.1

月变动率(名义) -1.0 +3.7 -1.9

年变动率(名义) +1.1 +6.1 -0.8

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值为,德国7月实质零售销售初值较前月成长0.2%,较上年同期增长0.4%.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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