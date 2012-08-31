〔路透基点〕澳门美高梅五年期贷款获12家银行承贷--RLPC

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,迄今已有12家银行参与澳门美高梅的等值15亿美元五年期银团贷款,承诺贷款总规模为17亿美元.
还有几家银行正在进行协议审批,该贷款的规模可能扩大.一名消息人士透露,银团料会在一周左右的时间结案,相关文件还在敲定.
参与贷款的银行包括:美银美林、巴克莱、大西洋银行、法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、苏格兰皇家银行、加拿大丰业银行、三井住友银行、大丰银行和瑞银.
一如先前报导,基于逾四倍的杠杆比率,初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点;若杠杆比率为3-3.5倍,则加码将降至200个基点;若杠杆比率不到3倍,则将在175个基点.
承贷2亿美元的银行,最高先付费用为200个基点;承贷1.5亿美元的银行,最高先付费用为150个基点;承贷1亿美元的银行,最高先付费用为100个基点;承贷5,000万美元的银行,最高先付费用为75个基点.
如先前所报,该工具还有5亿美元的超额配售权.
所筹资金将用于再融资,或有可能为澳门美高梅的Cotai新项目融资.
数据显示,澳门美高梅于2010年8月进行了9.5亿美元五年期贷款,含全部费用的最高价码约为499个基点,即较Libor加码约450个基点.
16家银行以协调主办行的身份参与了2010年的融资案,包括中国银行澳门分行、中国工商银行澳门分行、大西洋银行、美银美林、法国东方汇理银行、葡萄牙商业银行、法国巴黎银行、德国商业银行、苏格兰皇家银行、大丰银行、摩根大通、摩根士丹利、三井住友银行、澳门商业银行、加拿大丰业银行和德意志银行.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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