〔路透基点〕澳门美高梅五年期贷款获12家银行承贷--RLPC

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,迄今已有12家银行参与澳门美高梅的等值15亿美元五年期银团贷款,承诺贷款总规模为17亿美元.

还有几家银行正在进行协议审批,该贷款的规模可能扩大.一名消息人士透露,银团料会在一周左右的时间结案,相关文件还在敲定.

参与贷款的银行包括:美银美林、巴克莱、大西洋银行、法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、苏格兰皇家银行、加拿大丰业银行、三井住友银行、大丰银行和瑞银.

一如先前报导,基于逾四倍的杠杆比率,初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点;若杠杆比率为3-3.5倍,则加码将降至200个基点;若杠杆比率不到3倍,则将在175个基点.

承贷2亿美元的银行,最高先付费用为200个基点;承贷1.5亿美元的银行,最高先付费用为150个基点;承贷1亿美元的银行,最高先付费用为100个基点;承贷5,000万美元的银行,最高先付费用为75个基点.

如先前所报,该工具还有5亿美元的超额配售权.

所筹资金将用于再融资,或有可能为澳门美高梅的Cotai新项目融资.

数据显示,澳门美高梅于2010年8月进行了9.5亿美元五年期贷款,含全部费用的最高价码约为499个基点,即较Libor加码约450个基点.

16家银行以协调主办行的身份参与了2010年的融资案,包括中国银行澳门分行、中国工商银行澳门分行、大西洋银行、美银美林、法国东方汇理银行、葡萄牙商业银行、法国巴黎银行、德国商业银行、苏格兰皇家银行、大丰银行、摩根大通、摩根士丹利、三井住友银行、澳门商业银行、加拿大丰业银行和德意志银行.(完)