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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:15 BJT

〔欧洲经济〕ECB管委诺沃特尼称经济不确定性"大幅升高

路透8月31日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,欧洲的经济不确定性"大幅升高",欧元区经济成长前景的预期正在恶化.(完)

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