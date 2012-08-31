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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:38 BJT

〔日本个股〕野村拟通过缩减欧洲业务规模,削减约10亿美元成本--NHK

路透东京8月31日---日本放送协会(NHK)周五报导指出,日本野村控股(8604.T)打算透过缩减欧洲业务规模、裁减劳工成本和其他措施,来削减约10亿美元成本.

NHK称,野村很快将公布计画.(完)

--编译 张若琪;审校 白云

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