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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:23 BJT

〔路透调查〕澳洲央行9月4日料维持指标利率在3.5%不变,第四季可能降息

* 澳洲央行9月4日会议料维持隔夜拆款利率于3.5%不变

* 基于全球风险,第四季可能进一步宽松

路透悉尼8月31日电---周五公布的路透调查显示,分析师几乎笃定认为澳洲央行周二将连续第三次会议维持利率不变,但未来几个月可能再度放宽政策.

所有接受调查的18位分析师皆预期澳洲央行9月4日将维持隔夜拆款利率于3.5%不变.

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