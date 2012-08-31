〔中国经济〕年底前CPI低位徘徊,明年进入上升周期--交行经济学家

路透上海6月18日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)首席经济学家连平周五预计,年底前国内居民价格价格指数(CPI)不会明显反弹,同比增幅持续在2%附近徘徊,明年初起中国物价水平将进入上升周期.

他指出,正因为对物价反弹的担忧,政府层面近阶段对于降息及降低存款准备金率等货币放松措施都比较谨慎,宁愿采取逆回购等手段来增加市场流动性.但未来若是经济增速继续放缓,央行可能不得不采取降息降准措施.

他分析称,年底前物价翘尾因素不明显,蔬菜价格可能随着天气转好亦有所回落.虽然猪肉价格在第四季可能出现价格拐点,但上升初期肉价不会上涨太快,因此年底前国内物价上涨动力不足.

他认为,明年初正逢节假日,猪肉,蔬菜等国内食品价格可能上涨较明显,从而拉动物价出现一波上涨.不过若是明年经济总体增速保持在7.5%合适水平,以及猪肉价格涨势能够有效得到控制,估计明年CPI还是能控制在3%左右的温和水平.

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比增长1.8%,1-7月同比累计增长3.1%.全年通胀目标实现无虞.而中国二季度GDP(国内生产总值)同比增幅7.6%,延续了近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次.

交通银行周五还发布第12期交银中国财富景气指数,本期指数为120,下跌11点,创指数设立以来最大跌幅,经济景气、收入增长及投资意愿三个一级指数全面下滑.

股市持续震荡下跌和食品价格上涨带来的物价反弹压力导致小康家庭收入增长乐观程度大幅下挫,令本期收入增长指数下滑最为明显,而近期宏观经济形势未出现明显改观,亦令经济景气指数大幅下降.

不过此次指数调查中,小康家庭预期不动产投资意愿创下新高,显示未来国内房价仍有上涨动力.

交行自2010年10月起,基本每两个月一次发布交银中国财富景气指数,每次调查样本包括全国各地约2,000家小康家庭.从过去的指数发布情况看,交银中国财富景气指数与工资及就业形势、消费者信心指数呈同向变动关系.(完)