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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:45 BJT

〔印度经济〕4-6月当季GDP较上年同期增长5.5%,预估为5.3%--政府数据

路透新德里8月31日电---印度政府周五公布的数据显示,该国4-6月当季经济较上年同期增长5.5%,稍高于分析师预估的5.3%.

制造业较上年同期增长0.2%,农业产出增长2.9%.前一季经济增速为5.3%.

截至3月的2011/12会计年度印度经济增速降至6.5%,之前两年均为8.4%.印度为亚洲第三大经济体.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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