〔东京汇市〕欧元徘徊于本周低点附近,市场对贝南克讲话的憧憬减弱

* 外界对贝南克在杰克森霍尔明确表示将推QE3的预期降温

* 市场对欧洲形势仍感到担忧,股市下跌

* 日圆对疲弱的日本工业生产数据几无反应

* 澳元处于一个月低点,仅略高于一目均衡支撑位

路透东京8月31日电---欧元兑美元周五徘徊在本周低点附近,因市场愈发紧张美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在周五稍晚的讲话中,是否会暗示很快祭出货币刺激政策.