〔台湾股市〕收高25.62点,银行股走升而鸿海下跌

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北8月31日电---台湾股市周五收高0.35%,受银行股涨势带动.台湾央行料将就市场等待已久的人民币交易结算体系宣布谅解备忘录.
但苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)下跌0.8%,因围绕鸿海对日本夏普(6753.T)的投资计划存在不确定性.
台湾加权股价指数.TWII收涨25.62点,报7,397.06点.金融与保险类指数.TFNI升0.56%.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超23.72亿台币;上交易日修正后为买超9.92亿.[ID:nST0545325]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为609.83亿台币,上交易日为744.06亿.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。