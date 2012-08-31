〔台湾股市〕收高25.62点,银行股走升而鸿海下跌

路透台北8月31日电---台湾股市周五收高0.35%,受银行股涨势带动.台湾央行料将就市场等待已久的人民币交易结算体系宣布谅解备忘录.

但苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)下跌0.8%,因围绕鸿海对日本夏普(6753.T)的投资计划存在不确定性.

台湾加权股价指数.TWII收涨25.62点,报7,397.06点.金融与保险类指数.TFNI升0.56%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超23.72亿台币;上交易日修正后为买超9.92亿.[ID:nST0545325]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为609.83亿台币,上交易日为744.06亿.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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