〔澳新汇市〕澳新货币承压,受商品走势与美国刺激政策疑虑影响

路透惠灵顿/悉尼8月31日电---澳元和新西兰元周五徘徊于一个月低点附近,因大宗商品仍然承压,加之投资者担心美国出炉更多刺激举措的机率不大,或将使澳元和新西兰元本月收低.

但投资者的谨慎情绪令澳洲公债受益.澳洲公债跳涨至一个月高位.三年期公债期货YTTc1最新报97.530,一度上探97.570.重要阻力目前位于97.598,即6-8月跌势的50%回档技术位.