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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 13:58 BJT

〔标题新闻〕德国央行发言人拒绝评论有关该央行总裁魏德曼考虑辞职的德国画报报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA1101]

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