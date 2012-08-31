〔基金观点〕中国利率债新一波行情有望在三、四季度到来--华泰柏瑞

路透上海8月31日电---中国华泰柏瑞基金公司旗下华泰柏瑞稳本增利基金的基金经理沈涛周五表示,随着经济回落,新增贷款和信用债的需求都会降低,而对利率债的避险需求会提高.在今年上半年国内信用债已有较大涨幅的基础上,利率债应该仍有一定的收益率下降空间,利率债的新一波行情有望在三、四季度到来.

他认为,7月份较差的工业和经济数据伴随着房产销售的量价齐升出台,不仅体现出宏观政策的困境,也使投资者困惑不已.尽管经济数据的公布已经表明经济下行仍将持续,房市趋热又让人怀疑货币政策的进一步宽松.

沈涛表示,目前来看,政府稳增长的立场更多的是防止经济短期的大滑坡,而未必是对投资的大刺激,整体经济的增速仍然在一个缓慢回落的轨道之中;另一方面,7月的通胀数据达到了年内的最低,这对债市也是一个较大的有利因素,较大地缓解了债券投资者中期的忧虑.

他指出,6月底至今债券市场出现了一轮比较大的调整,收益率上升幅度较大,使债券收益率重新变得较有吸引力,给未来提供了投资机会.

他并建议,投资者下半年可关注以投资利率债为主的纯债基金,一来可降低投资风险,二来有望规避股市震荡影响,捕捉债券市场带来的投资机会.(完)