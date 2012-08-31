〔基金观点〕中国利率债新一波行情有望在三、四季度到来--华泰柏瑞

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透上海8月31日电---中国华泰柏瑞基金公司旗下华泰柏瑞稳本增利基金的基金经理沈涛周五表示,随着经济回落,新增贷款和信用债的需求都会降低,而对利率债的避险需求会提高.在今年上半年国内信用债已有较大涨幅的基础上,利率债应该仍有一定的收益率下降空间,利率债的新一波行情有望在三、四季度到来.
他认为,7月份较差的工业和经济数据伴随着房产销售的量价齐升出台,不仅体现出宏观政策的困境,也使投资者困惑不已.尽管经济数据的公布已经表明经济下行仍将持续,房市趋热又让人怀疑货币政策的进一步宽松.
沈涛表示,目前来看,政府稳增长的立场更多的是防止经济短期的大滑坡,而未必是对投资的大刺激,整体经济的增速仍然在一个缓慢回落的轨道之中;另一方面,7月的通胀数据达到了年内的最低,这对债市也是一个较大的有利因素,较大地缓解了债券投资者中期的忧虑.
他指出,6月底至今债券市场出现了一轮比较大的调整,收益率上升幅度较大,使债券收益率重新变得较有吸引力,给未来提供了投资机会.
他并建议,投资者下半年可关注以投资利率债为主的纯债基金,一来可降低投资风险,二来有望规避股市震荡影响,捕捉债券市场带来的投资机会.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12