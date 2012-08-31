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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:贝南克讲话料将结束夏季交投的迟滞模式

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* 澳元/美元微涨0.05%,报1.0291美元.美元/日圆下跌0.18%,报78.45日圆.澳元/日圆下跌0.25%,报80.73日圆.

* 欧洲央行言论推动澳元/美元脱离日高,在1.0260-70区域附近存在一些停止单.

* 在美联储主席贝南克发表讲话前,市场限于窄幅波动,美元/日圆走低.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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