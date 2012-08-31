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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 15:43 BJT

修正:〔韩国股市〕收跌,市场静待美联储主席贝南克的讲话

(更正:去除首段多余的"下"字)

路透首尔8月31日电---韩国股市周五下滑,因投资者对美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克稍晚在央行官员会议上暗示进一步刺激措施的预期减弱.

权重股三星电子(005930.KS)收高1.5%,受助于周五一家东京法院做出裁决称,该公司移动设备并没有侵犯苹果(AAPL.O)专利.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.1%至1,905.12点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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