版本:
中国
债券 | 2012年 8月 31日 星期五 14:15 BJT

〔欧元债市〕德债盘初持稳,市场静待贝南克讲话

路透伦敦8月31日电---德国政府公债周五开盘持稳,鉴于美联储主席贝南克将在今日稍晚发表讲话,投资者在此之前大都保持观望.市场拭目以待贝南克能否给出任何有关进一步购债的暗示.

预计在本次的杰克森霍尔年会上,贝南克将承认美联储正在积极考虑采取新一轮的货币宽松举措,但如果他不能明确暗示联储将很快就开展新一波的购债举动,则恐怕令市场感到失望.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐