版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 14:20 BJT

〔日本股市〕收于四周收盘低位,夏普暴跌12.8%

路透东京8月31日电---日本股市日经指数周五收于四周低位,由于中国增长担忧令资源相关板块承压.此外,夏普因与台湾鸿海的结盟存在不确定性,股价下跌。

投资者对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出刺激政策扶助经济的期望降温,日经指数.N225收低1.6%,至8,839.91点.不过,日经本月仍上涨1.7%,为2006年以来增幅最大的8月.

东证股价指数.TOPX收低1.6%,至731.64点.夏普暴跌12.8%,单日百分点跌幅为8月3日以来最大.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐