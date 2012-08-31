调查：更多美国企业可能会从中国转移部分业务至东南亚

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡8月30日电---新加坡美国商会的一项调查显示，越来越多的美国企业计划在未来两年将某些业务从中国转移至东南亚，因对菲律宾等国家的信心改善。
商会周四表示，该机构对效力于在华美国企业的356名高管的调查显示，21%的人计划在未来两年通过向东南亚转移部分业务，以减少对中国的依赖，而2011年的调查显示这一比例只有15%。
马来西亚和菲律宾是美国企业拓展的首选，分别有27%的受访者表示希望将业务转移至上述两国，减少对中国的依赖。在去年的调查中，21%的高管希望将部分业务转移至马来西亚，11%的人希望转移至菲律宾。
在最新调查中，紧随其后受欢迎的目的地是越南和泰国，均为24%。在2011年调查中，约有34%的高管倾向于越南，是当时各企业的首选。
印尼的比例是23%，去年的比例是11%。
商会没有给出美国企业将部分业务撤离中国的原因，尽管不断上涨的成本很可能是因素之一。
譬如，苹果代工厂商富士康集团，可能会在印尼投资100亿美元建设代工基地，利用当地仅相当于中国大陆60%水平的劳动力成本。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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