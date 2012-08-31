〔全球金市〕金价料连续第三个月上涨,投资者关注贝南克讲话

路透新加坡8月31日电---金价周五几无变动,持于本周稍早触及的四个半月高点附近.之前市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将在今日稍晚的央行总裁年会上暗示,将进一步推出政策刺激经济,这提振金价上涨.