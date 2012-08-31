〔中国股市〕沪缩指缩量续创43个月收盘新低,短线将考验2,000点支撑

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---中国股市沪综指周五小幅收跌,再创近43个月收盘新低.尽管受商业保险机构获准承办城乡居民大病保险消息刺激,保险股继续反弹,但仍难挽大盘颓势.在中国8月PMI公布前,且美联储主席贝南克讲话在即,场内谨慎观望气氛浓重,致上海A股成交额创出44个月来新低.
分析人士认为,在消息面政策面缺乏题材的情况下,市场信心维持弱势,短期下试2,000点可能性仍然较大.
沪综指.SSEC收报2,047.522点,下跌5.063点,或0.25%;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额352亿元人民币,较上日507亿元大幅缩水逾30%,创2008年12月31日334亿元以来最低水平.
8月份沪综指累计则下跌2.67%,为连续第四个月下跌.
华泰证券分析师周林称,国内经济前景担忧仍然主导着市场情绪,政策又没有作为,市场信心低迷.从汇丰PMI初值来看,8月PMI终值也好不到哪去,预期后期市场还是会维持弱势,短期还要再创年内新低.
接受路透调查的17位分析师预估中值显示,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI料将回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.[ID:nSB1747558]
美联储主席贝南克将于1400GMT在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员非正式年会上讲话,主题为"危机以来的货币政策".市场拭目以待贝南克能否给出任何有关进一步购债的暗示.
多部门周四公布城乡居民大病保险工作指导意见,从城镇居民医保基金、新农合基金中划出一定比例或额度作为大病保险资金,由政府招标选定商业保险机构承办并自负盈亏,遵循收支平衡、保本微利的原则.[ID:nSB1753780]
受此消息激励,今日保险股继续反弹,其中中国内最大保险公司--中国人寿(601628.SS)收盘劲扬3.12%
沪深300指数.CSI300收低0.29%,报2,204.868点.沪深300指数9月合约CIFU2收盘报2,216点,跌0.4%,成交量为356,770手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。