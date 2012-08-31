〔欧洲汇市〕瑞郎持稳,市场静待美联储主席的讲话

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透苏黎世8月31日电---瑞郎兑欧元和兑美元周五持稳,市场人士正在评估,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克日内稍晚是否会暗示很快祭出货币刺激政策的可能性.
自去年9月6日瑞士央行定下瑞郎兑欧元1.20的上限以来,在过去的一年中,有关美国和欧元区的消息一直是推动瑞郎走势的关键因素.
"未来几天将有贝南克及欧洲央行总裁德拉吉的关键讲话,投资者减少风险交易,导致瑞郎交叉汇率跌向历史低位,"瑞银分析师Reto Huenerwadel表示.
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。