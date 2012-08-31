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市场报道 | 2012年 8月 31日 星期五 15:03 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎持稳,市场静待美联储主席的讲话

路透苏黎世8月31日电---瑞郎兑欧元和兑美元周五持稳,市场人士正在评估,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克日内稍晚是否会暗示很快祭出货币刺激政策的可能性.

自去年9月6日瑞士央行定下瑞郎兑欧元1.20的上限以来,在过去的一年中,有关美国和欧元区的消息一直是推动瑞郎走势的关键因素.

"未来几天将有贝南克及欧洲央行总裁德拉吉的关键讲话,投资者减少风险交易,导致瑞郎交叉汇率跌向历史低位,"瑞银分析师Reto Huenerwadel表示.

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