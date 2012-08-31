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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 15:01 BJT

〔日本股市〕创四周收盘低位,与鸿海结盟前景未定打压夏普暴跌(更新版)

(新增细节)

路透东京8月31日电---日股日经指数周五创出四周收盘低位,因中国增长放缓担忧令资源相关股票承压.夏普股价大跌,因其与台湾鸿海的结盟存在不确定性.

对美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出刺激政策扶助经济的期望降温,亦帮助压低日股.日经指数.N225收低1.6%至8,839.91点,跌破25日移动均线位置8,927.11点.

"整个市场都受到压力--夏普前景未卜,而整个市场也被不安情绪笼罩."立花证券运营官Kenichi Hirano表示.

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