《汇市解析》—技术面及价位预测

路透伦敦8月31日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:100日移动均线持续令汇价承压,阻力位目前在1.2590美元.当前的疲弱态势暗示汇价将进一步跌向1.2420美元区域附近的较长期支撑位.只有升穿1.2615美元,才会上看6月高位1.2750美元.若想再度下探下行主要趋势线,必须跌破主要趋势线支撑1.2390美元.月线收盘价的关键水准仍在200日移动均线切入位1.2060美元.

美元/日圆:目前阻力位仍在78.80日圆,更上方阻力在200日移动均线切入位79.27,需要攻克这一水准,汇价才有望再度升向上周高位.若未突破78.80,则仍有回到区间,且下探8月低位77.80的危险.重要周线云区支撑位仍在77.30.

欧元/英镑:周三日线图上空头吞没蜡烛图,压力仍偏向下档,可能跌向0.7880英镑支撑区域.若跌穿0.7880水准,就可能再次下看0.7820区域.上档方面,若升穿0.7965,就将上看0.8.

纽约 当日 今年来 2011年

0733GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2512 1.2504 +0.06 -3.34 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.45 78.60 -0.19 +1.96 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.15 98.34 -0.19 -1.43 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9598 0.9602 -0.04 +2.37 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5781 1.5784 -0.02 +1.58 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9913 0.9922 -0.09 -2.75 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0307 1.0284 +0.22 +0.80 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7995 0.7976 +0.24 +2.71 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.840 80.910 -0.09 +2.80 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.740 62.750 -0.02 +4.86 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 123.81 124.11 -0.24 +3.58 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2880 1.2885 -0.04 -1.87 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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