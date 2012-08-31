《汇市解析》—技术面及价位预测

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦8月31日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:100日移动均线持续令汇价承压,阻力位目前在1.2590美元.当前的疲弱态势暗示汇价将进一步跌向1.2420美元区域附近的较长期支撑位.只有升穿1.2615美元,才会上看6月高位1.2750美元.若想再度下探下行主要趋势线,必须跌破主要趋势线支撑1.2390美元.月线收盘价的关键水准仍在200日移动均线切入位1.2060美元.
美元/日圆:目前阻力位仍在78.80日圆,更上方阻力在200日移动均线切入位79.27,需要攻克这一水准,汇价才有望再度升向上周高位.若未突破78.80,则仍有回到区间,且下探8月低位77.80的危险.重要周线云区支撑位仍在77.30.
欧元/英镑:周三日线图上空头吞没蜡烛图,压力仍偏向下档,可能跌向0.7880英镑支撑区域.若跌穿0.7880水准,就可能再次下看0.7820区域.上档方面,若升穿0.7965,就将上看0.8.
纽约 当日 今年来 2011年
0733GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2512 1.2504 +0.06 -3.34 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.45 78.60 -0.19 +1.96 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 98.15 98.34 -0.19 -1.43 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9598 0.9602 -0.04 +2.37 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5781 1.5784 -0.02 +1.58 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9913 0.9922 -0.09 -2.75 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0307 1.0284 +0.22 +0.80 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7995 0.7976 +0.24 +2.71 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.840 80.910 -0.09 +2.80 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.740 62.750 -0.02 +4.86 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 123.81 124.11 -0.24 +3.58 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2880 1.2885 -0.04 -1.87 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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