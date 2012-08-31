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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 15:25 BJT

〔日本个股〕野村控股称将在批发业务部门削减约10亿美元成本

路透东京8月31日电---日本第一大投行野村控股(8604.T)周五表示,计划2014年3月止的财年结束前每年在批发业务部门削减约10亿美元成本.

该部门负责投资银行、固定收益与股票业务.

野村去年推出的12亿美元重组计划现已将近完成,上述减支计划为额外新增.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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