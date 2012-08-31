《汇市简讯》贝南克讲话在即,欧元兑美元停止单介于1.2465-1.2540

0652 GMT * 中东与亚洲买盘在1.2480-90,基金买盘在1.2430-40 * 日线图一目均衡云区顶部在1.24335.8月28日低点为1.2466,其下有停止单 * 1.2580-1.2600一线仍有大量公司与期权相关卖单 * 市场做好失望准备:认为美国推QE3的机率从70%降至44%.(完) --编译 隋芬;审校 田建华 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=