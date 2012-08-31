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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 15:27 BJT

《汇市简讯》英镑多头努力支撑,月末资金流料令英镑进一步承压

0708GMT

* 短期技术多头支撑英镑/美元.

* 继欧元/美元遭遇卖盘后,欧元/英镑在0.7900将获得进一步的强劲买单.

* 月末资金流看似将令英镑承压,主要是欧元区主权账户买进欧元/英镑.

* 若英镑/美元维持低于100小时移动均线1.5808,以及小时云图1.5805-30,超短线的技术面承压.

* 100日和200日移动均线区域仍构成强劲支撑,切入位分别在1.5742和1.5722.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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