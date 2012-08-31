版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 15:30 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超534亿韩元,为连续第四日卖超

路透首尔8月31日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超534亿韩元,为连续第四日卖超,期间累计卖超3,760亿韩元(3.3158亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

8月31日 -53.4 -112.6 165.6

8月30日 -139.5 -192.7 320.9

8月29日 -84.3 189.5 -101.3

8月28日 -98.8 -61.2 158.6

8月27日 348.9 -151.5 -160.7

8月24日 -223.5 47.3 183.3

8月23日 77.9 -62.2 -6.1

8月22日 177.7 -168.0 10.9

8月21日 250.9 -58.4 -176.4

8月20日 7.7 28.7 -37.0

8月17日 491.6 -20.0 -241.4

8月16日 321.8 -107.7 -196.7

8月14日 390.0 -54.7 -324.9

8月13日 238.8 -231.3 -5.7

8月10日 621.3 -265.8 -333.4

-------------------------------------------------

本月以来 4,880.2 -529.5 -3,924.3

-------------------------------------------------

今年以来 11,550.0 2,418.0 -9,934.4

------------------------------------------------- (完)

--编译 梁睿雪;审校 王兴亚

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐