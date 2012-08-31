〔日本债市〕公债大多上扬,受疲软工业生产数据支撑

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京8月31日电---日本指标公债周五走坚,从意外疲弱的国内工业生产数据中觅得支撑,投资者亦静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克今日稍晚的讲话.
10年期日本公债期货2JGBv1收高0.11点至日高144.00,也是两周高位.成交量相对清淡,为20,545口,低于上周均值29,250口,但高于本周均值18,870口.
10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC小跌0.5个基点至0.795%,远离本月中旬触及的两个月高位0.860%,并跌向7月所及九年低点0.720%.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。