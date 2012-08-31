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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 15:37 BJT

〔日本债市〕公债大多上扬,受疲软工业生产数据支撑

路透东京8月31日电---日本指标公债周五走坚,从意外疲弱的国内工业生产数据中觅得支撑,投资者亦静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克今日稍晚的讲话.

10年期日本公债期货2JGBv1收高0.11点至日高144.00,也是两周高位.成交量相对清淡,为20,545口,低于上周均值29,250口,但高于本周均值18,870口.

10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC小跌0.5个基点至0.795%,远离本月中旬触及的两个月高位0.860%,并跌向7月所及九年低点0.720%.

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