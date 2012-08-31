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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 15:50 BJT

〔路透专访〕泰国央行的GDP和出口成长预估偏高--央行副总裁

路透曼谷8月31日电---泰国央行副总裁Suchada Kirakul周五表示,央行对今年国内生产总值(GDP)和出口增长的预估"偏高",同时央行还有空间在必要时通过利率来扶助经济.

Suchada接受路透专访时称,受内需提振,泰国经济今年增速或仍在5.7%左右,但出口成长7%的预期恐难实现.

她表示,目前的预测值将在下周三的货币政策委员会(MPC)会议上接受评估.多数分析师预计这次会议不会调整利率,将为连续第五次会议按兵不动.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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