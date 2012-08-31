阿桑奇估计仍需在厄瓜多尔使馆躲一年半载

(本文由路透中文网编译提供)

路透基多8月30日电（记者 Eduardo Garcia）---维基解密创始人阿桑奇在厄瓜多尔媒体周四播出的采访中称，他预计自己在获得自由之前可能还要在厄瓜多尔驻英使馆等个一年半载的，并希望瑞典能放弃对他的指控。

为避免被引渡至瑞典接受关于强奸和性骚扰的质询，阿桑奇已在该使馆躲避逾两个月，导致厄瓜多尔与英国发生外交争执。

关于阿桑奇命运的谈判本周重启，厄瓜多尔政府称，对于同英国达成协议保证阿桑奇不会从瑞典再被引渡到美国感到乐观。

厄瓜多尔本月稍早给予阿桑奇政治庇护，称该国认同阿桑奇对于会在美国被指控的担忧。2010年维基解密公布了美国许多外交密电。

阿桑奇向厄瓜多尔Gama电视网络表示：“我认为事情将通过外交途径解决……瑞典政府可能放弃指控。我觉得这是最可能的情形。可能在进行全面调查后，他们或许会放弃案件。”

“我觉得事情可能在6-12个月内解决，我是这样估计，”他说。

英国表示，该国在法律上有义务引渡阿桑奇到瑞典，将不允许他离开厄驻英使馆前往厄瓜多尔。（完）