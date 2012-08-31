《汇市简讯》亚洲央行买盘对澳元/美元空头施压

0729GMT * 亚洲央行的买盘提振澳元/美元 * 市场传言中国可能放松政策,与此同时存在轧空操作 * 在美联储主席贝南克演说前做空的投机客面临部分削减仓位的风险 * 偏空的技术指标构成压力.需站上1.0350,才能缓解短期趋势 * 8月30日高位为1.0347,100日移动均线切入位为1.0349,小时图云区在1.0345-55.(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=