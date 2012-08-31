联合国秘书长和埃及总统抨击伊朗

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月30日电（记者 Marcus George/Yeganeh Torbati）---联合国秘书长潘基文和埃及总统穆尔西周四在不结盟运动峰会上发表措辞严厉的讲话，伊朗为其核计划和叙利亚问题立场寻求支持的希望破灭。
当潘基文讲话批评伊朗呼吁摧毁以色列及否认大屠杀时，伊朗人只能听着。
作为1979年伊斯兰革命以来首位访问伊朗的埃及领导人，穆尔西也不留情面。他敦促不结盟运动成员国支持希望将阿萨德赶下台的叙利亚人。
对于潘基文和穆尔西决定出席此次峰会，美国和以色列曾非常不悦。
“我强烈反对任何成员国威胁摧毁另一个国家，或公然否认诸如大屠杀这样的历史事实，”潘基文在讲话中说道，但没有直接提及伊朗。
穆尔西在讲话中称，与叙利亚人民站在一起，反抗已失去合法性的压迫政权，是道德责任，也是战略需要。
以色列副外长Danny Ayalon称，潘基文要是抵制不结盟运动峰会，可能会传递出更强烈的信息。
但以色列赫兹利亚跨学科研究中心（Interdisciplinary Center）的Meir Javedanfar认为，穆尔西和潘基文在德黑兰的坦率措辞值得赞赏。（完）
--编译：程芳 发稿：张家伟
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