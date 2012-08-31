〔路透基点〕台湾福裕事业启动12亿台币五年期融资案--RLPC

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,台湾合作金库已展开对福裕事业股份有限公司12亿台币(4,010万美元)的五年期融资案.

该贷款由借款方董事长担保,包括A部分10亿台币定期担保贷款和B部分3亿台币无担保循环信贷.两笔贷款加起来不能超过12亿台币.A部分分期偿还的定期贷款由工厂担保.

贷款利率为较次级市场商业票据利率加码160个基点,税前利率最低为2%.

银行受邀参与以下三个层次的贷款:

承贷3亿台币或以上,先付费用为25个基点,获得委托主办行头衔;

承贷2-2.99亿台币,先付费用为15个基点,担任协调安排行;

承贷1-1.99亿台币,先付费用为7个基点,作为参贷行.

若A部分动用额度低于90%或B部分动用额度低于60%,有10个基点的承诺费.

财务约束条款包括:最低流动比率为一倍;2012-2013年最高债务比率为230%,2014-2015年为200%,2016-2017年为170%;最低利息覆盖比率为3倍;最低有形资产净值为8亿台币.

筹得款项将为2010年10月签署的5.1亿台币三年期贷款,及2008年12月签署的5亿台币五年期贷款进行再融资.2010年的这笔贷款有两年的延期选项,利率为较次级市场商业票据利率加码160个基点.

回覆日截至9月底.(完)