更正:〔金属期市〕伦铜盘初小升结束四连跌,关注杰克森霍尔央行年会

(更正:修正标题和首段措辞,以明确所报为盘初走势,市场尚未收盘)

路透上海8月31日电---伦铜周五盘初小升,有望止住四日跌势,因投资者在杰克森霍尔央行年会召开前回补空仓.他们希望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在会上宣布采取更多措施支持经济.

美国和其他主要经济体推出更多刺激措施的冀望升温,因此前即将离任的英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四表示,全球主要央行仍有进一步放宽货币政策的空间.

"投资者不知道美联储今晚是否会引入新一轮宽松政策,他们知道的是,第三轮量化宽松政策的效果不如前两轮,"一名驻上海的铜市买家说.

"但即使有这些怀疑,所有人仍然宁可在贝南克的杰克森霍尔演讲之前平仓,因为你永远不知道在这种不确定时期市场会如何反应.这种保守气氛会使铜价今天维持在狭窄区间,"他称.

0716GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨3美元,至每吨7,570.50美元,先前连续四日下跌,本月可能录得0.2%涨幅.

12月沪铜SCFcv1下跌0.5%至每吨55,420元人民币,补跌伦敦期铜先前跌势.沪铜本月涨幅可能达到1.2%.

交易商称,在中国实货市场上,周五现货铜价成交价较9月沪铜升水约50元人民币.

"金川购买约2万吨现货铜,刺激炒作兴趣后,实货溢价从两周前的350-400元人民币缩窄,"上海一实货交易商称.

"与前一个月相比,8月下半月交易增温,但量远低于前几年,因下游铜需求仍然疲软."

0716GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7570.50 3.00 +0.04 -0.39

上海期铜 55420 -260 -0.47 -0.38

COMEX期铜 344.10 0.05 +0.01 0.15

LME期铝 1869.75 -7.25 -0.39 -7.44

上海期铝 15330 -60 -0.39 -3.22

LME期锌 1838.00 4.00 +0.22 -0.38

上海期锌 14685 -105 -0.71 -0.74

LME期镍 16060.00 85.00 +0.53 -14.16

LME期铅 1953.00 9.00 +0.46 -4.03

上海期铅 15130 -95 -0.62 -1.05

LME期锡 19502.00 -98.00 -0.50 1.57

LME/上海套利价差^ 813

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 梁睿雪/蔡美珍;审校 王洋/丁琦

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