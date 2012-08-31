更正:〔金属期市〕伦铜盘初小升结束四连跌,关注杰克森霍尔央行年会

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(更正:修正标题和首段措辞,以明确所报为盘初走势,市场尚未收盘)
路透上海8月31日电---伦铜周五盘初小升,有望止住四日跌势,因投资者在杰克森霍尔央行年会召开前回补空仓.他们希望美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在会上宣布采取更多措施支持经济.
美国和其他主要经济体推出更多刺激措施的冀望升温,因此前即将离任的英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四表示,全球主要央行仍有进一步放宽货币政策的空间.
"投资者不知道美联储今晚是否会引入新一轮宽松政策,他们知道的是,第三轮量化宽松政策的效果不如前两轮,"一名驻上海的铜市买家说.
"但即使有这些怀疑,所有人仍然宁可在贝南克的杰克森霍尔演讲之前平仓,因为你永远不知道在这种不确定时期市场会如何反应.这种保守气氛会使铜价今天维持在狭窄区间,"他称.
0716GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨3美元,至每吨7,570.50美元,先前连续四日下跌,本月可能录得0.2%涨幅.
12月沪铜SCFcv1下跌0.5%至每吨55,420元人民币,补跌伦敦期铜先前跌势.沪铜本月涨幅可能达到1.2%.
交易商称,在中国实货市场上,周五现货铜价成交价较9月沪铜升水约50元人民币.
"金川购买约2万吨现货铜,刺激炒作兴趣后,实货溢价从两周前的350-400元人民币缩窄,"上海一实货交易商称.
"与前一个月相比,8月下半月交易增温,但量远低于前几年,因下游铜需求仍然疲软."
0716GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7570.50 3.00 +0.04 -0.39
上海期铜 55420 -260 -0.47 -0.38
COMEX期铜 344.10 0.05 +0.01 0.15
LME期铝 1869.75 -7.25 -0.39 -7.44
上海期铝 15330 -60 -0.39 -3.22
LME期锌 1838.00 4.00 +0.22 -0.38
上海期锌 14685 -105 -0.71 -0.74
LME期镍 16060.00 85.00 +0.53 -14.16
LME期铅 1953.00 9.00 +0.46 -4.03
上海期铅 15130 -95 -0.62 -1.05
LME期锡 19502.00 -98.00 -0.50 1.57
LME/上海套利价差^ 813
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
--编译 梁睿雪/蔡美珍;审校 王洋/丁琦
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。