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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 16:12 BJT

〔标题新闻〕IMF与欧盟尚未设定与匈牙利进一步讨论金援的时间表--IMF发言人

IMF:国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JV20S]

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